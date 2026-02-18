◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、日本勢が好スタートを切った。初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位。３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が７７・２３点の２位と続き、３位は世界女王のアリサ・リュウ（米国）が７６・５