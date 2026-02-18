３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール２日目（サンマリン宮崎）が１８日、巨人２軍キャンプで宮崎に滞在中の矢野謙次巡回打撃コーチがグラウンドに姿を見せた。巨人からは大勢投手がメンバーに選出され、湯浅大内野手、中山礼都外野手がサポートメンバーとして宮崎合宿に参加している。この日は同合宿で初めてライブＢＰを実施予定。日本ハム・北山亘基投手（