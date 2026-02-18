３月に行われるワールドベースボールクラシックを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙（６６）が１８日、前日に続いて侍ジャパンの宮崎合宿に訪れた。熱狂的な虎党で、前日に球場に現れると、居合わせたファンは騒然となった。練習中にはグラウンドで阪神の森下翔太や佐藤輝らと談笑するシーンもあり、森下も「『体が大きくなったね』と言われ、食事とトレー