クレーン車のレンタルなどを行う会社に「ゼネコンの仕事があるのでクレーン車を貸してほしい」とウソを言って、時価5500万円相当のクレーン車をだまし取ったとして男2人が逮捕されました。警視庁によりますと増田恭典容疑者（44）と末永浩司容疑者（40）は2021年、東京・青梅市にあるクレーン車のレンタルなどを行う会社に、「ゼネコンの仕事があるので、クレーン車を貸してほしい」とウソを言って、時価5500万円相当のクレーン車1