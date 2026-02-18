「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・３位決定戦」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は米国との３位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得した。同種目でのメダル獲得は３大会連続。エース高木は自身４度目の五輪で通算１０個目のメダルを獲得した。テレビ朝日系「モーニングショー」には北京五輪の旗手を務め、スピードスケート５００メートルで２大会連続