【山田美保子のミホコは見ていた！】日本勢が過去最多メダル獲得数を大幅更新しそうなミラノ・コルティナオリンピック。１６日、「見てから寝るか、寝てから見るか」と結んだのは「報道ステーション」（テレビ朝日系）の大越健介キャスターだ。こうした、“嬉しい寝不足”のきっかけとなったのは銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体決勝であり、チームを勢いづけたのはペアの「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一