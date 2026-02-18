ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で銅メダルに輝いた高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が１８日、同じく混合団体と女子個人ノーマルヒルで銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝らと帰国し、東京・羽田空港で取材に応じた。混合団体ではスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダルを獲得。その日の夜は首からかけたまま眠りに就いた。「ずっと首から下げていた。試合自体も夜遅く帰ってきたのが１１時ご