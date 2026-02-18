俳優谷原章介が18日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子の1、2、3位独占を期待した。日本時間18日に行われたショートプログラムでは中井亜美が78・71点でトップ、坂本花織が77・23点で2位、千葉百音か74・00点で4位発進となった。谷原は、五輪初出場の中井について「はじけるような笑顔で、何にも怖いものがないというような、す