焼肉坂井ホールディングスが展開する「鮨のえん屋」は、2026年2月19日から23日までの5日間限定で「感謝企画」を開催します。来店前にアプリで会員登録を鮨のえん屋を含む、海鮮問屋グループのアプリがダウンロード数4万を記録したことを記念した感謝企画です。注文時にアプリクーポンを提示すると、ランチでは「海鮮丼」がいつもよりお得な550円で食べられます。またディナーでは1杯目のドリンクが4円になります。「飲み放題メニュ