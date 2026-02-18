第一生命ホールディングスが続伸し、上場来高値を連日で更新。ライフネット生命保険やソニーフィナンシャルグループ、東京海上ホールディングスが買われ、東証の業種別指数で保険業は上昇率トップとなっている。日本公認会計士協会は１７日、生保が保有する債券の会計上の取り扱いに関する見直し案を公表した。このなかで「責任準備金対応債券」に関して、時価の下落（金利の上昇）による減損処理を不要