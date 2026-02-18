ＫＨネオケムが反発。１７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、アクティビストとして知られるストラテジックキャピタル（東京都港区）の保有株比率が７．８５％から１０．９１％に上昇したことが分かった。報告義務発生日は９日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としている。ストラテジックキャピタルによる買い増しを受け需給思惑的な買いが入っている。 出所：MINKABU PRES