テクマトリックスは反発している。１７日の取引終了後に、子会社ＰＳＰを通じ、資本・業務提携先で病理診断支援ＡＩソフトウェアを開発するメドメイン（福岡市中央区）の株式を追加取得し連結子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＰＳＰとメドメインは、２２年７月に合意した資本・業務提携を起点にメドメインの持つＡＩ開発技術を含む病理診断関連技術及びシステムと、ＰＳＰが持つクラウド型ＰＡＣＳ（医療