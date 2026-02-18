乳頭がんの診断には超音波検査と細胞診が重要な役割を果たします。治療は主に手術ですが、がんの大きさや広がり、年齢などに応じて方針が決定されます。ここでは画像診断や病理診断の方法、手術の種類、術後の補助療法について解説し、診断から治療までの流れを具体的にお伝えします。 監修医師：上田 洋行（医師）【経歴】 大阪大学医学部卒業 住友病院、大阪大学医学部附属病院にて勤務 専門は糖尿病・内分泌・代謝内科