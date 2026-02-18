フルーツを選ぶ際には、カロリーだけでなく栄養密度も重要な指標となります。栄養密度とは、単位カロリーあたりに含まれる栄養素の量を示す概念です。低カロリーで栄養価の高いフルーツは栄養密度が高く、効率的に栄養素を摂取できます。キウイフルーツやベリー類など、栄養密度の高いフルーツの選び方や、カロリー制限中の摂取方法について解説します。 監修管理栄養士