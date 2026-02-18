パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、難所での劇的な逆転勝利に満足感を示した。フランスメディア『レキップ』が伝えている。PSGは17日、敵地スタッド・ルイ・ドゥで行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズ・プレーオフファーストレグを3−2で逆転勝利した。開始1分経たずにFWフォラリン・バログンに先制点を奪われると、以降は押し返す展開に持ち込んだものの、18分に再