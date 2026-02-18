NECに所属する日本代表FW小川航基が今シーズンの8ゴール目を記録した。エールディヴィジ第23節が17日に行われ、NECはスパルタ・ロッテルダムと対戦。この試合ではNECに所属する佐野航大が先発出場し、小川がベンチスタートとなったほか、スパルタ・ロッテルダムに所属する三戸舜介も先発出場して日本人対決が実現した。試合は64分にコーナーキックの流れからブルーノ・マルティンス・インディのゴールでスパルタ・ロッテルダ