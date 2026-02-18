18日10時現在の日経平均株価は前日比496.24円（0.88％）高の5万7062.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1200、値下がりは331、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を157.43円押し上げている。次いでＴＤＫ が66.68円、ファストリ が61.77円、豊田通商 が26.67円、フジクラ が25.24円と続く。 マイナス寄与度は77.55円