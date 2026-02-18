香港国際空港で英国籍の男が自動チェックイン機を破壊するなど大暴れする事件があった。中国メディアの環球時報が17日に報じた。報道によると、事件があったのは16日。現場で撮影された映像には、興奮した男が自動チェックイン機数台を押し倒し、ポールを持ち上げて殴りつける様子が映っている。男はその後、空港のバス停付近で駆け付けた警察官に取り押さえられた。男の所持品からはバイアグラとみられる規制薬物が発見されたとい