ボーイズグループNAZE（ネイズ）の日本デビューを韓国メディアが大きく報じた。日本籍2人、韓国籍4人、タイ籍1人の7人組。16日にTBS系「CDTVライブ！ライブ！」に出演し、ステージを披露した。韓国のテレビ局JTBCは17日「熱帯を魅了する清涼エネルギー」のタイトルで「新人ボーイグループNAZEが、日本の代表的な音楽番組のステージを成功的に終えた」と報じた。またイーデーリーは同日「新韓流をけん引する清涼エネルギー」の見出