16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、ソフトバンク・中村稔弥について言及した。館山氏は「ソフトバンクの層は厚いですけど、彼もロッテで100試合くらい経験がありますし、新天地で気分一新、自分のポジションを掴み取ってほしいなと思いますね。それだけの実力がありますからね」と評価した。中村稔弥は昨季までプレーしていたロッテでは、主にロングリリーフを担当した。現役