ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。快挙から一夜明け、日本中がいまだ興奮冷めやらぬなか、17日（日本時間18日）の女子ショートプログラム（SP）に臨む坂本花織（シスメックス）の応援に駆け付けた。日本スケート連盟がSNSに3ショットを公開すると、木原が見せた気遣いに反響が広がっている。りくりゅうに