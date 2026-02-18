女子SPミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点をマークし、SP首位発進を決めた。初めての五輪出場ということで、フィギュアファンの垣根を越え、ライトな五輪ファンにもその実力が届いた。17歳が五輪デビューで確かな衝撃を残した。冒頭、鮮やかにトリプルアクセルに成功。五輪では伊藤