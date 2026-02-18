柱の影に隠れる飼い主さんの方をじっと見つめる『ますく』くん。一瞬の隙に忍び寄り飼い主さんを見上げる表情が可愛すぎると視聴者を夢中にさせました。 動画は記事執筆時点で再生回数5.3万回を突破。コメント欄には「可愛いひょっこりですね」「何回も見ちゃいます」といった視聴者の声が寄せられました。 【動画：猫と『だるまさんがころんだ』をしてみた結果→何度か隠れてみると…驚きの光景】 猫とだるまさんがころんだ T