飼い主さんを呼びにきた先輩犬さんたちについて行くと、やんちゃな末っ子の猫さんが…？愛に溢れた家族の姿が素敵だと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「本当に優しいお兄ちゃんですね」「愛情があるから叱るんだよねッ」「兄弟愛に癒されます」といったコメントが寄せられました。 【動画：お風呂に入っていると、犬が呼びにきて…ついて行ってみた結果→まさかの『猫の様子』】