知人の体験談です。専業主婦の知人は、ママ友とのLINEでの何気ないやり取りに、ふと心がモヤモヤしたことがありました。そんなとき、彼女は日記を書きながら、自分の気持ちと向き合う小さな工夫をしたそうです。 頭から離れなかったママ友のLINE 私は小学生の娘を持つ専業主婦です。もともと人見知りなこともあり、ママ友との関係には少しずつ疲れを感じていました。 ある日、子ども会のLINEグループで、Aさんが「〇〇