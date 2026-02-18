３日にノルディックスキー競技が行われるプレダッツォに入った。その時はまだホテル周辺にも雪があったが、気温が８度にも及ぶ日があるなど徐々に解けていき、今はもうほとんどない。会場から出ているスキー場に向かうゴンドラの上がって行く先にも雪は見えない。ある日のホテルの朝食会場。朝８時にもかかわらず私１人だった。フロントに聞くと「雪が少なくなってきてスキー客は減ってきている。今後が心配」と寂しそうだった。