スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）で、ビッグエア（ＢＡ）に続く今大会２つ目のメダルを狙う木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は１８日の決勝に挑む。五輪初出場ながらここまで快進撃を続ける２３歳の体を、トレーナーとして支えるのが、愛知・尾張旭市にあるチロル整体院の院長・宮島章さん。スポーツ報知の取材に応じ、日頃の木俣の素顔や２２年北京五輪落選後の変化を明かし、エールを送った。（取材・構成＝綾部健真）