タレントの安田美沙子（43）が17日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。長男の反抗期に悩んでいることを明かした。スタジオトークでは安田の子育ての話題に。安田は「今、反抗期で大変です」と8歳・長男の反抗期が始まっていることを明かした。長男がゲーム・YouTubeに熱中している時に、安田から「もう終わり！」と止めると長男は激しく反抗してくるという。さらに「ママだって携帯触ってるやんか！」と理詰めした上