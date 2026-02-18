国際パラリンピック委員会（IPC）は17日、ウクライナへの侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手に、3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの出場権を付与したと発表した。国を代表する形で出場する。英BBC放送（電子版）などが報じた。（共同）