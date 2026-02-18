天皇ご一家は、東京都内で開催されている盆栽の展覧会をご覧になりました。【映像】説明に耳を傾けられる天皇ご一家の様子天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは17日、「第100回国風盆栽展」が開催されている東京・上野公園の美術館を訪れ、「日本盆栽協会」の名誉総裁に就任した三笠宮寛仁親王妃信子さまらに出迎えられました。ご一家は、推定樹齢がおよそ400年の五葉松や宮内庁が出展した赤松をご覧になりました。陛下は中学