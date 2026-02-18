１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の家から、パンを焼く網が紛失する。司之介（岡部たかし）が金を盗み、しかもそれが増えていたことに家族は困惑。司之介が家族に全面謝罪しているときに、女中のくま（夏目透羽）が、いつもパンを焼く焼き網が見当たらないと告げる。ヘブンは「サガス、シマシタカ」と聞くとくまは「それはもちろん。いつも必ず同じ場所に掛けるのに不思