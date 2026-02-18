とちぎテレビ １月３日夜、栃木市岩舟町古江に住む当時５２歳の男性の自宅に２人組みが押し入った強盗傷害事件で持っていた凶器で男性の顔や腕などを殴って大けがをさせたとして、栃木警察署は１７日、強盗傷害と住居侵入の疑いで佐野市中町に住むベトナム国籍の派遣社員グエン タン フン容疑者（３０）を逮捕しました。 被害にあった男性は、病院に入院しているということです。 警察は防犯カメラの映像などからグエン容