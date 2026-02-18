宇都宮市内のトレーディングカードの販売店で、人気アニメの偽物のトレーディングカードを買い取らせて商標権を侵害したとして１７日、鹿沼市に住む会社員の男が警察に逮捕されました。 警察が押収したトレーディングカード。 人気アニメ「ワンピース」のカードで、警察はこのうちの２枚を偽物と特定しました。 商標法違反の疑いで逮捕されたのは、鹿沼市鳥居跡町に住む会社