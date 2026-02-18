アイドルグループ＃ババババンビの岸みゆが、発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアを飾っており、このほどアザーカットが公開された。岸が「自分自身で成長を感じられた撮影でとてもうれしかったです！」と振り返った撮影。岸はグループの結成メンバーで赤色担当でもあり「全ての衣装や小物に赤色が必ず入っていて、タイトルの『ずっと赤とツナガル』がとってもお気に入りです！」とアピールした。身長145センチと小柄ながら、