報道特集です。 今回は４月に市制１３０周年を迎える宇都宮市が進めている３つの大型プロジェクトについて取材しました。 ３つのプロジェクトはひとつが宇都宮地方裁判所東に整備されている道路と県庁前通りがつながる都心環状線の開通。 続いて本格的なスケートパークや自転車競技のＢＭＸに対応した施設などが整備される総合公園「アークタウン宇都宮」。 そして、宇都宮市中央卸売市場に一般消費者向けの