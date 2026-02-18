去年１１月、宇都宮市のジムで心肺停止になった女性を、連携して救命処置をして命を救ったとして、男女５人に感謝状が手渡されました。 （宇都宮市西消防署松本和之署長） 「１人の尊い命が救われました。消防局を代表し、敬意を表するとともに深く感謝を申し上げます」 宇都宮市西消防署から感謝状が手渡されたのは、上戸祭町にある「ゴールドジムスパレア宇都宮」のスタッフやインストラクター、それに利用者