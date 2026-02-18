下野市の国道で道に迷っていた高齢の女性を見つけて、交通事故に遭わないよう保護した男性２人に１７日、警察から感謝状が贈られました。 下野警察署の山中孝一署長から感謝状を手渡されたのは、下野市に住む消防士の舘野智典さん３４歳と農業の大島恵太さん３４歳です。 ２人は中学時代の同級生で、１月２４日の午後９時半ごろ、下野市下坪山の新４号国道の交差点を乗用車で右折しようとした際、中央分離帯あたりを歩いている女