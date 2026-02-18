STU48石田千穂（23）が18日、インスタグラムを更新。3冊目となる写真集発売を発表した。グループ卒業を発表している石田は「卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます！」と報告。「シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました」と、シャツを口にくわえてランジェリーをのぞかせるショットや、プールでのTバックショットを添えた。「特別で