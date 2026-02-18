チャンピオンズリーグ・決勝ラウンド進出プレイオフ1stレグで、レアル・マドリードはベンフィカに1-0で先勝した。リーグフェーズ最終戦でまさかの敗北を喫した相手に、まずはリベンジ成功といったところか。決勝点は50分のヴィニシウス・ジュニオールのゴールだったが、このゴールの後に事件が起きた。ヴィニシウスはベンフィカのジャンルカ・プレスティアーニから人種差別発言を受けたと主審に抗議。試合は10分近く中断することに