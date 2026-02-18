俳優の君嶋麻耶（38）が17日までに、インスタグラムを更新。行政書士試験に合格したことを報告した。君嶋は「合格#行政書士#行政書士試験#資格#資格試験」と合格を発表。合格証を手にした近影を添えた。この投稿にフォロワーからは「才色兼備か」「え、凄すぎ」「努力されたのはもちろんだけど多彩すぎる」「挑戦される姿に刺激いただきました」とコメントが寄せられている。君嶋は神奈川県出身、87年9月8日生まれ。「仮面ライダ