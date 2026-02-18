シンガー・ソングライターMega Shinnosuke（25）が17日までにインスタグラムを更新。入院を報告した。Mega Shinnosukeは「入院した。実はずっと鼻の先天性的な病気で手術した。3日で退院する問題はない。1ヶ月ほど休みます」と入院を報告。院内での自身の姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「休む時は、ゆっくり休んで」「お大事に!メガくんの歌聴いてまってます!」「早く良くなりますように」とコメントが寄せられている