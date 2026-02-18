タレント藤田ニコル（27）が、17日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。藤田は「今日の私服天気が良くてぽかぽかだったので春服を着てみました」とコメント。ふっくらと大きくなったおなかの目立つ、カーディガンにデニムを合わせた春の装いを公開した。「新しいデニムも後何日かで入らなくなりそうだから今のうちに産後にまた違う形で履くの楽しみ!いつもお腹を隠すコーディネートだったけどそれを活かすコーデも今