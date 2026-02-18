女優上白石萌歌（25）が17日、インスタグラムを更新。エレキギターを練習していることを投稿した。上白石は「先日あたらしいエレキギターを手に入れて絶賛練習しているのですが、あらためて弦楽器のたのしさと奥深さに気づかされています」と記した。出演していたNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」に触れ「弦楽器といえば、沖縄の三線を役のために2年ほど練習したことがあって、かなりたのしくて、adieuのライブや映画『366日』の