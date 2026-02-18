３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール２日目（サンマリン宮崎）が１８日、スタートした。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが、連覇に向けて準備を進めていく。この日は同合宿で初めてライブＢＰを実施予定。日本ハム・北山亘基投手（２６）と西武・隅田知一郎投手（２６）が登板する見込みとなっている。実戦形式の練習で仕上げていく。パドレスのダルビ