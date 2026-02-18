就活生や転職希望者の間で、「とりあえず」コンサル会社を志望する流れが起きている。意外かもしれないが、現役コンサルである筆者は、この風潮を好意的に捉えている。ただし、入社後に「戦力外になる人」と「活躍する人」に二分される点には注意が必要だ。（森経営コンサルティング代表取締役森 泰一郎）コンサル業界の偉い人たちも「とりあえずコンサル」だった!?近年、就職・転職市場では「とりあえずコンサル」という風潮