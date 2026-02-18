2月18日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 日差したっぷり！風は冷たく週末は一気に気温上昇へ 今日は日差しがたっぷり届きますが、冷たい風の影響で昨日より気温が上がりにくくなります。最高気温は熊本市で14℃、阿蘇市乙姫で10℃、天草市牛深と人吉市で14℃の予想です。 明日はさらに冷え込みが強まり、朝の最低気温は熊本市で1℃、阿蘇市で-4℃、人吉市で-1℃まで