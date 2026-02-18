メタ本社に掲げられたロゴ＝2025年9月、米カリフォルニア州（共同）【ニューヨーク共同】米IT大手メタ（旧フェイスブック）は17日、米半導体大手エヌビディアと戦略提携を拡大すると発表した。人工知能（AI）向けデータセンターにエヌビディア製の画像処理装置（GPU）を導入するほか、同社製の中央演算処理装置（CPU）も採用する。導入するのはエヌビディアの最先端半導体「ブラックウェル」や次世代の「ルービン」など。メタ