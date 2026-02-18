アメリカのバンス副大統領は17日、イランとの核問題をめぐる協議について、イラン側がアメリカの要求に「対応しようとしていない」と不満を示しました。イランの核開発をめぐり2回目となるアメリカとイランの高官による協議が17日、行われイラン側は、「基本原則で大筋合意した」と明らかにしました。一方、アメリカのバンス副大統領は17日、イランとの協議について「ある意味では順調に進み協議継続で合意したが、トランプ大統領