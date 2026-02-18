こだわりのカスタマイズが超カッコいい！2026年2月9日、ラップグループ「ケツメイシ」のリーダーでMCの大蔵さんが自身のInstagramを更新し、愛車のカスタマイズが完成したことを報告しました。今回の投稿で「ジムニーのカスタムが完成しました!!!」とつづり、愛車の画像を披露した大蔵さん。カスタマイズが完成した彼の愛車とは、スズキの本格四輪駆動車「ジムニー」でした。【画像】超カッコいい！ これが「ケツメイシ・大蔵