衆議院議員選挙後にはじめて召集される特別国会を前に、けさ、県1区で初当選を果たした遠藤寛明さんが国会に初登院しました。 【写真を見る】衆議院選挙・初当選の遠藤寛明さん初登院午後の特別国会後には鈴木憲和さんが農水相に再任される見込み（山形） 遠藤さんは「山形のことを一番に考えて仕事をしたい」と話しました。けさ、国会議事堂の前は開門を待つ大勢の新人議員などでこの人だかり。今回の衆院選で、自民党は戦後